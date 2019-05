No estamos repartiendo puestos ni candidaturas: Barbosa

Ixcaquixtla, Pue.- El candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, al señalar que sabe distinguir entre el oportunismo político y quienes quieren trabajar por Puebla, dejó en claro que en su campaña no se están repartiendo puestos ni candidaturas, y ello lo refleja la participación de gente de distintos partidos, no sólo de Morena, PT y PVEM.



En encuentro de campaña con simpatizantes y militantes de este municipio, Miguel Barbosa dijo que a su movimiento y propuesta se han sumado quienes dan muestras de querer trabajar por Puebla y ahí se incluye gente del PAN, PRI y hasta del PRD.



Barbosa Huerta señaló, como ya lo ha referido, que Morena como hermano mayor de los movimientos políticos tiene que abrir sus brazos, lo que no significa la repartición de puestos ni candidaturas.



“Todos los que quieran trabajar, bienvenidos; el oportunismo también los sabemos distinguir y rechazar”, señaló Barbosa Huerta al precisar que la llegada de la Cuarta Transformación significa que en Puebla habrá un cambio verdadero.



Por lo que respecta a sus propuestas, el abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia precisó que los habitantes de la Mixteca forman parte de su proyecto de gobierno, y garantizó que a su equipo de trabajo se integrarán mujeres y hombres oriundos de la región dado que conocen y saben de las principales demandas de la zona.



“Muchos de ustedes estarán conmigo para manejar los destinos de Puebla, para comprometerse con sus propios paisanos de la Mixteca”, añadió Barbosa Huerta al tiempo de ofrecer que en su gestión se crearán condiciones legales para que no haya corrupción en el estado.



Finalmente el abanderado de Morena, PT y PVEM ofreció fortalecer a los ayuntamientos que se encuentren débiles económicamente y con pocas posibilidades de poder generar cambios en sus territorios; además de fomentar acceso a la educación y salud para sus pobladores.