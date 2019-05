'A Rainy Day in New York' de Woody Allen confirma su estreno para 2019

Actualmente, la situación para el emblemático realizador neoyorquino Woody Allen no es demasiado favorecedora para su imagen pública y situación laboral. Tras haber realizado un contrato millonario por tres años con Amazon Studios, la compañía decidió finalizar su relación.

Amazon cortó su vínculo con Allen después de que el cineasta se viera envuelto en la polémica por haber sido denunciado por supuestos cargos de abuso sexual emitidos por parte de su hija adoptiva Dylan Farrow.

El primer filme que Woody Allen estrenaría en colaboración con Amazon Studios es A Rainy Day in New York (2019), una cinta que se encuentra totalmente terminada pero que no ha sido estrenada por haber finalizado su contrato. Sin embargo, parece que el director encontró un territorio que presentaría su cinta sin tener en cuenta la disputa legal.

En este sentido, A Rainy Day in New York tendría como nueva ventana de lanzamiento el próximo 3 de octubre, concretamente en Italia. Posteriormente, la distribuidora encargada del filme de Woody Allen extendería su proyección a naciones europeas como Francia, Bélgica y Países Bajos.

Se desconoce si el realizador y el estudio llegará a un acuerdo para presentar A Rainy Day in New York en América. Esta opción parece improbable puesto que Woody Allen demandó a Amazon por incumplimiento de contrato, argumento desestimado por la compañía porque existió un pago previo para la firma del convenio.

Algunos miembros del reparto de A Rainy Day in New York como Timothée Chalamet y Rebecca Hall se han desvinculado del proyecto donando sus ganancias por participar en esta producción a organizaciones que apoyan el abuso y acoso sexual.

La plantilla de actores que conforman esta cinta contiene nombres como Selena Gomez, Elle Fanning, Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber, Annaleigh Ashford, Cherry Jones, entre otros, quienes no han manifestado una postura con respecto a la situación de la película.