Fede Álvarez colaborará con las regrabaciones de 'Chaos Walking'

Una de las franquicias juveniles que aspiraban posicionarse del mercado que actualmente se encuentra inexplorado es la inspirada en la obra escrita por Patrick Ness, dirigida por Doug Liman y protagonizada por Daisy Ridley y Tom Holland, Chaos Walking.

Este proyecto finalizó su fase principal de fotografía a finales de 2017, posteriormente se realizó un breve periodo de reshoots en el primer cuatrimestre de 2018. Se esperaba que Chaos Walking se estrenara este año, pero la productora encargada Lionsgate consideró el filme como impresentable.

Por ello se volvió a aplazar su ventana de lanzamiento a algún punto de 2020, sin embargo, el largometraje volverá a pasar por un extenso proceso de regrabaciones. De hecho, el productor de Chaos Walking Doug Davison aseguró que se volvería a filmar la totalidad de la película. Para ello, se conoce que el director Doug Liman recibirá el apoyo del realizador uruguayo Fede Álvarez.

Con información de The Hollywood Reporter donde aseguran que Fede Álvarez fungirá como un consultor y estará detrás de las indicaciones de Liman. La fuente también afirmó que el director sudamericano ha revisado el libreto de los reshoots y le dará un tratamiento diferente para brindarle una aproximación más adecuada.

Fede Álvarez es conocido por las cintas de terror Posesión infernal (2013), No respires (2016) y recientemente dirigió la nueva entrega de la franquicia basada en los personajes creados por Stieg Larsson, The Girl in the Spider's Web (2018).

En estos momentos, el equipo de producción de Chaos Walking está teniendo una nueva fase de producción en los estudios de Lionsgate en Atlanta. Se sabe que para reunir al elenco nuevamente, la productora ha incrementado el presupuesto del filme en 15 millones de dólares.

El reparto de Chaos Walking está conformado por los antes mencionados Tom Holland y Daisy Ridley en los papeles protagónicos. Otros como Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Kurt Sutter, Nick Jonas, David Oyelowo, Cynthia Erivo y Óscar Jaenada complementan el elenco.