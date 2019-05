Cárdenas debe aclarar sus vínculos con delincuentes: Morena

El candidato del PAN a la gubernatura del estado, Enrique Cárdenas Sánchez, le miente a la sociedad poblana con la adquisición de su hotel y en su afán por repuntar en las preferencias electorales, se empieza a rodear de personajes de dudosa moralidad y conducta; fueron los señalamientos emitidos por Mario Bracamonte González, delegado del Comité Ejecutivo Estatal en funciones de presidente de Morena Puebla.



Mario Bracamonte puso en la mesa de análisis la supuesta moralidad y ética del panista Enrique Cárdenas y le demandó una explicación del por qué se encuentran dentro de su campaña personas que han sido ligadas o vinculadas con el robo de hidrocarburos a la nación.



El dirigente de Morena en Puebla citó que en un mitin del candidato del PAN, realizado en el municipio de Venustiano Carranza, donde estuvo acompañado por la dirigencia de su partido y de Movimiento Ciudadano, “tuvo una compañía no muy grata, que es la compañía del exalcalde del municipio Rafael Valencia Ávila, así como de su hermana (vinculados a actividades delincuenciales)”.



Bracamonte González dejó en claro que esta no es una acusación, sino por el momento que vive Puebla en el combate al huachicol, el panista Enrique Cárdenas debe aclarar su relación con este tipo de personas de las que se ha rodeado.



“Enrique Cárdenas tendría que explicarnos a qué se debe que tenga tan ‘honorables’ compañías, gente al menos muy cuestionada, insisto, no estamos acusando de ninguna conducta delictiva, pero sí es muy importante advertir de qué gente se está rodeando; es gente que verdaderamente puede estar involucrada con personas encausadas o dedicadas a la actividad ilícita del robo de combustible”, expuso el delegado presidente de Morena.



En rueda de prensa Bracamonte González exigió además al candidato panista que dé la cara a las y los poblanos y explique cómo fue que adquirió el inmueble ubicado en San Andrés Cholula, ahora convertido en hotel, a un precio por debajo de la media en la zona, “sí Cárdenas está mintiendo sobre el valor del inmueble es otra raya más al tigre”.



Agregó que de acuerdo a diversos medios de comunicación se sabe que el abanderado del PAN echó mano de un tercero para poder pagar “una cantidad verdaderamente irrisoria, que son 68 pesos el metro cuadrado; entendemos que esto tiene un propósito de declarar un precio distinto al que realmente tiene… Esta persona de quien se auxilia era del grupo Financiero ÁBACO – CONFÍA, en ese entonces de Jorge Lankenau Rocha, de quien nos acordamos por ser parte de esos pseudo banqueros que adquirieron algunos bancos y que resultaron grandes defraudadores”.



A estos señalamientos el panista Enrique Cárdenas, debe de dar puntual contestación, además de dejar en claro su participación en la guerra sucia, emprendida con ayuda del gobierno de Jalisco, que quedó evidenciada y documentada en días anteriores por un error de las empresas de redes sociales que lo apoyan y que manejan su campaña, concluyó Bracamonte González.