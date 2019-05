Puebla debe ser el principal desarrollo económico del país: Barbosa

Ante representantes empresariales adheridos al Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, refirió que Puebla debe situarse como el principal desarrollo económico del país, y para ello como titular del Ejecutivo promoverá la inversión pública y privada, nacional y extranjera.



“Tenemos que volver a Puebla el asiento de los negocios del país, tenemos que ganarle al Estado de México, a la Ciudad de México, a Querétaro y Jalisco, y ello lo podemos lograr con ayuda de los empresarios”, dijo el abanderado de Morena al precisar que es una política pública pero también una política estratégica que se debe compartir y ejecutar con el sector privado.



A este respecto Barbosa Huerta resaltó que el objetivo de su gestión será impulsar un gran movimiento denominado “Puebla por el Mundo” que convocará a todos los empresarios locales para que vayan al extranjero a promover la inversión privada en el estado. “A eso los convoco, a que compartamos esa responsabilidad”.



El abanderado de Morena, PT y PVEM dejó en claro que en este rubro hay camino andado por diversas partes del mundo y no solamente la inversión tradicional de Estados Unidos, España o Alemania.



“Hay que ver al Oriente y al Medio Oriente que quieren invertir en el mundo”, señaló al precisar que será un gobernador aliado de los empresarios y no será secuestrado por algún sector. “Seré su gestor y facilitador de trámites ante el gobierno federal”, ofreció.



Al reiterar que el problema de la inseguridad debe atenderse por los tres órdenes de gobierno, el candidato al gobierno del estado por la Coalición Juntos Haremos Historia señaló a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial que Puebla vive hoy niveles de criminalidad resultado de la vinculación de las autoridades de otros años con la delincuencia organizada.



“A la delincuencia se le debe combatir, que no haya duda de ello”, comentó Barbosa Huerta al referir que debe haber en el estado el involucramiento del Ejército y Marina, pues sin ellos la seguridad no va a funcionar.



Sobre la delincuencia organizada, Miguel Barbosa mencionó que se debe utilizar la inteligencia financiera a fin de que a este tipo de mafia se le pueda seguir en la ruta del dinero.



“Dónde ponen su dinero para ver sus vínculos, dónde están sus negocios y desde ahí desarticularla”. Miguel Barbosa reveló que hay municipios con vínculos a este tipo de irregularidades, sin saber por qué se permitió su solapamiento, si por amiguismo, compadrazgos o sociedades terribles.



En otro tema, Barbosa Huerta garantizó que promoverá un gobierno digital que coadyuve a simplificar los trámites empresariales así como a impulsar un sistema jurídico que evite que haya autoridades que los extorsionen.



Es una ruta, agregó, que nos tiene que hacer ver como el primer estado en ofrecer servicios de trámites por una vía moderna, y resaltó que se acabará con el “modelo de negocios” que se instauró en gobiernos del pasado reciente.



“Nada de negocios chuecos que ustedes han padecido por los privilegiados del poder, y lo que realmente requieren es certidumbre y transparencia en asignación de contratos y licitaciones”, agregó el candidato.



Sobre la integración de su gabinete, Barbosa Huerta comentó que en cada área de gobierno se designará al mejor perfil. “Todo nuevo, se acabaron los cargos por tradición o familia; el gobernador va a firmar desde el nombramiento del secretario hasta el último para limpiar toda la administración pública local”, además ofreció que para designar a su equipo de trabajo dialogará con los sectores involucrados en cada área.



Finalmente, el abanderado de Morena garantizó a los empresarios agremiados en el CCE que no habrá auditorías con las que amenazaban a todo aquel empresario que se atrevía a opinar algo distinto al interés gubernamental o del gobernador; así como también a devolver la normalidad política y social de la entidad, “donde los ciudadanos tengan cada vez más participación”.