Trump lanza amenaza contra China que pone a temblar al mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este lunes a la imposición de aranceles para las importaciones de productos de su país en China, en el marco de una guerra comercial que se torna más cruda y áspera.

El mandatario estadounidense indicó que el gigante asiático saldrá terriblemente perjudicado si no logran construir un acuerdo comercial en el corto plazo, por lo que invitó a fortalecer las pláticas a fin de evitar que la economía mundial sufra las consecuencias del choque de las dos principales potencias.

Trump utilizó su cuenta de Twitter para enviar este mensaje al presidente de China, Xi Jinping, quien no ha dado su brazo a torcer ante las exigencias y reclamos del polémico republicano.

I say openly to President Xi & all of my many friends in China that China will be hurt very badly if you don’t make a deal because companies will be forced to leave China for other countries. Too expensive to buy in China. You had a great deal, almost completed, & you backed out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de mayo de 2019