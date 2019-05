¡Descanse en paz! Muere la inolvidable Doris Day

Doris Day falleció la madrugada de este lunes a los 97 años, una noticia que vistió de luto a la industria del espectáculo por tratarse de uno de los íconos del cine de la década de los 50 y 60.

De acuerdo con la información oficial, la actriz y cantante de Hollywood dejó este mundo en su hogar de Carmel Valley, California, después de varios años de estar en el retiro y alejada de las cámaras para enfocarse en sus actividades en defensa de los animales.

La Doris Day Animal Foundation lanzó un comunicado para dar a conocer los detalles sobre el deceso de la estrella de cine, quien motivó una ola de comentarios de tristeza y nostalgia.

“Había gozado de excelente salud física para su edad, hasta que hace poco contrajo un grave cuadro de neumonía, que resultó en su muerte”, reveló la organización.

Doris Day ganó fama mundial en 1956 tras aparecer en la cinta El hombre que sabía demasiado, la cual también contó con la participación de Jimmy Stewart bajo la dirección del emblemático Alfred Hitchcock. Posteriormente, también estaría en el elenco de otros filmes reconocidos como Quiéreme o déjame, Confidencias de medianoche y Pijama para dos.

La nacida en Cincinnati también construyó fama y logró un gran éxito en la música y la televisión; para la pantalla chica protagonizó The Doris Day Show, que se transmitió en la CBS durante cinco años. Desde la década de los 70, decidió poner fin a su carrera delante de las cámaras y se dedicó enteramente al activismo animal.

A pesar de que se fue perdiendo en la industria del entretenimiento, Doris Day editó un par de discos llamados The Love Album y My Heart, este último con un debut comercial en 2011.

En tanto, la última película en la que participó fue With Six Yout Get Eggroll, donde interpretó al personaje de Abby McClure. La cinta vio la luz en 1968; a partir de entonces, jamás volvió a aparecer en una pantalla de cine.