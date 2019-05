'Game of Thrones' ¿fue hecha trizas en la última temporada? Los fans de 'Game of Thrones' no están muy conformes con los últimos capítulos de 'Game of Thrones'.

Foto: HBO La Temporada 8 se Game of Thrones se perfila para llegar a su gran final el próximo domingo, así como esta fascinante aventura que se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más exitosos de la historia. Sin embargo, un amplio sector de los fans de la serie no está conforme por cómo se están dando las cosas en la producción. El quinto episodio acentuó todavía este sentimiento, especialmente, después de lo visto en torno al personaje de Daenerys. Las cosas se han puesto intensas desde el cuarto capítulo de la actual temporada y prometen todavía ser más radicales en el gran cierre. Sin embargo, las decisiones de los realizadores en torno a este personaje no han gustado del todo a muchos usuarios. La discusión sobre una de las figuras centrales de Game of Thrones ha polarizado a la comunidad de fans; simpatizantes y detractores se volcaron sobre las redes sociales para defender sus puntos de vista. Los primeros dos episodios de la Temporada 8 transcurrieron sin demasiados incidentes, aunque algunos consideraron que fueron demasiado lentos al no presentar sucesos significativos. Otros entendieron que era necesario afianzar bien el suelo antes de las batallas y los hechos que ocurrieron en los más recientes tres capítulos. Spoiler. De la misma manera, no fueron pocos los espectadores que lamentaron la temprana muerte del Rey de la Noche y la derrota de su Ejército de caminantes blancos. El gran enemigo perdió la vida en el tercer capítulo y se llegó a pensar que el momento del clímax de la temporada había sido demasiado precipitado. De igual manera, hubo algunas muertes que no convencieron del todo. HBO se acerca a la mítica conclusión de la serie y deberá entregar un episodio memorable el próximo domingo. Varios han comenzado a lanzar sus teorías, otros continúan mostrando su decepción y un grupo no menor está extasiado por cómo se han dado las cosas. Al final, la polémica y la controversia sobre la última temporada de Game of Thrones es resultado natural de toda gran producción que llega a su final. Después de todo, no se puede tener contentos a todos los fans. Y aquí es donde David Benioff y Daniel Weiss escribieron las temporadas 7 y 8 de #GameOfThrones



DECEPCIÓN TOTAL pic.twitter.com/zyZyD4yzh6 — Simón Peláez (@simonpelaezv) 13 de mayo de 2019 Yo las 7 temporadas anteriores viendo a #Daenerys : eso khaleesi échale chinga! || Yo ayer: ahh! Pinche loca, por eso nadie quiere a los Targaryen, a quién chingados vas a reinar, para tu desmadre alv! #GameOfThrones pic.twitter.com/LzxnuGnOzx — Leila (@Leasanm) 13 de mayo de 2019