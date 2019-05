En Tepeojuma se cometieron las peores irregularidades electorales, hoy será diferente: Barbosa

Tepeojuma, Pue.- Tras solicitar voto parejo en este municipio para la elección del próximo 2 de junio, donde se elegirá gobernador y alcalde, el candidato a la gubernatura de la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, recordó que fue en este lugar donde se cometieron las peores irregularidades al robarse las urnas, llevárselas a otro lugar y mezclar los resultados con los de otros municipios. “Hoy será diferente pues ya no están en el poder quienes no permitieron el año pasado el resultado que la gente decidió”.



Acompañado de Manuel Gil García, candidato a presidente municipal de Tepeojuma en esta elección extraordinaria, el abanderado a la gubernatura garantizó a los pobladores que eso no se volverá a repetir. “Cruzaron la raya y llevaron al límite las cosas, pero llegó el momento de hacer cuentas pues ya no están quienes se atrevieron a hacer mal todo lo que estuvo al alcance de su poder”, subrayó Barbosa Huerta.



En su mensaje Barbosa Huerta invitó a la comunidad a caminar de la mano pues será juntos como se pueda garantizar el futuro del municipio. “Aquí estamos Manuel Gil y su servidor Miguel Barbosa para comprometernos y decirles que no les vamos a fallar”.



El abanderado a la gubernatura por Morena, PT y PVEM dijo estar seguro de que el voto en este municipio será parte de ese gran movimiento social que se ha formado en torno a la elección de gobernador del estado y esa avalancha llegará a Tepeojuma en apoyo de Manuel Gil, añadió.



Finalmente comentó que los gobiernos municipales de Manuel Gil y el estatal de Miguel Barbosa tendrán los principios del gobierno federal que encabeza la Cuarta Transformación que tiene como base la austeridad, la honradez y la transparencia, además del combate a la pobreza.



En este encuentro de campaña hizo uso de la palabra el delegado presidente de Morena, Mario Bracamonte, quien destacó que ha sido una campaña difícil y cansada pero de mucho respaldo popular.



“Lo importante es traer a esta región el espíritu de la transformación y regeneración del país, eso significa velar por el más desvalido, por aquel que ha sido olvidado una y otra vez”, indicó Mario Bracamonte al tiempo de destacar que esa transformación será realidad con el gobierno de Miguel Barbosa porque está comprometido con el mismo programa del presidente López Obrador y del partido Morena.



En el uso de la palabra, Manuel Gil abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia a presidente municipal de Tepeojuma dijo estar seguro de que este 2 de junio se ganará la gubernatura y la alcaldía.



“Este año no habrá manipulación electoral que frene el triunfo a la Cuarta Transformación”, señaló al invitar a los ahí presentes a salir a votar el 2 de junio por Miguel Barbosa para gobernador, y por él para edil.