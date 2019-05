Investigadores BUAP logran 10 mil publicaciones en SCOPUS

Con la publicación 10 mil en SCOPUS, la mayor base de datos de resúmenes y citas de artículos revisados por pares, la BUAP confirma su liderazgo y quehacer científico a partir del trabajo de investigadores y grupos académicos consolidados enfocados a la generación y aplicación del conocimiento.

Así también, su posicionamiento en los primeros tres lugares entre las universidades públicas del país y entre las llamadas macrouniversidades.

La reciente publicación de la BUAP, que dicha base de datos registró como la número 10 mil, muestra el impulso institucional de los últimos años a la producción científica, periodo que registra la mayor cantidad de publicaciones en revistas indizadas.

Así, mientras que del año 2002 a 2010 el conjunto de los investigadores de la Máxima Casa de Estudios en Puebla publicó de 202 a 423 artículos por año, a partir de 2015 se registró un crecimiento significativo: 647 publicaciones en ese año en revistas internacionales reconocidas por el sistema SCOPUS; 752 en 2016; 838 en 2017; 886 en 2018; y 336 en lo que va del 2019.

De este modo, la BUAP se posiciona como referente en investigación a nivel nacional e internacional, y confirma que la ciencia y sus resultados, publicados en revistas arbitradas, es una prioridad y una política institucional.

En orden de producción de artículos registrados en SCOPUS, el mejor referente en publicaciones científicas a nivel internacional, editada por Elsevier, líder en este campo, el área de Física y Astronomía –esta última específicamente Física de Altas Energías- se ubica en el primer lugar, seguida de Ciencia de Materiales, Ingeniería, Química, Ciencias de la Computación y Matemáticas, entre otras.

Las revistas donde han publicado más los investigadores de la BUAP son Journal of High Energy Physics, Physics Letters Section B, Proceeding of SPIE The International Society for Optical Engineering, Physical Review Letters, Physical Review D y European Physical Journal C, entre otras.

La BUAP es una institución comprometida con la investigación y alcanzar la publicación 10 mil en el sistema de base SCOPUS, uno de los indicadores de calidad más importantes y líder mundial en este campo, reconocido por la SEP como el mejor referente en publicaciones científicas a nivel internacional, da cuenta de este esfuerzo para visibilizar la producción científica.