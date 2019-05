QUÉPASA: Critican al 'Canelo' por desdeñar a reporteros

Saúl Canelo Álvarez se mostró muy molesto este fin de semana durante el bautizo de su hijo, después de ver que reporteros y periodistas se habían dado cita en el lugar para cubrir el evento. De acuerdo con algunos testigos, tuvo un ligero desplante contra los trabajadores de la prensa.

Al llegar a la iglesia, el boxeador se sorprendió para mal al ver la gran cantidad de periodistas que se había reunido en el templo, por lo que no disimuló su desagrado cuando los reporteros intentaron sacarle algunas declaraciones.

“Con todo respeto, no sé quién los invitó (…) Es mi vida personal y a mí no me gusta este tipo de cosas. Con el respeto que se merecen, muchas gracias, pero no, no es de mi agrado”, comentó visiblemente enojado.