AMLO anuncia 600 mdp para Bahía de Banderas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este domingo la entrega de los Programas Integrales de Bienestar y Mejoramiento Urbano, evento que se llevó a cabo en la Ciudad del Deporte de Bahía de Banderas.

Ante cientos de personas reunidas en el lugar, el mandatario anunció que su gobierno invertirá cerca de 600 millones de pesos para el desarrollo de la región, a fin de que se acabe con esa brecha que existe entre las zonas desarrolladas donde hay hoteles de lujo y todas las colonias que sufren marginación.

López Obrador indicó que su administración también brindará el apoyo necesario para que se construya una universidad, a fin de que emanen de ella profesionistas que ejerzan en la región para impulsar sus procesos productivos y las diferentes ramas de la industria.

El titular del Ejecutivo Federal convocó a los gobiernos municipales y a la administración estatal a dejar de lado cualquier diferencia, asumiendo que la transformación de México solo será posible si se trabaja en conjunto y hombro con hombro.

De la misma manera, Obrador dijo que su gobierno está en contra de los intermediarios dentro de los programas sociales, ya que esto constituyó una de las principales fugas de recursos porque el dinero nunca llegó a los presuntos beneficiarios.

“Cuando hay intermediarios no llega o llega con moche o piquete de ojo. Mandemos por un tubo la cultura del agandalle, nada de quien no transa no avanza, eso que se vaya al carajo”, espetó.