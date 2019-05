'Checo' Pérez termina 15º en el GP de España

El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, se quedó con la 15ª posición en el Gran Premio de España 2019, en una carrera complicada que terminó llevándose el gran favorito para el campeonato, Lewis Hamilton.

El representante de Racing Point no pudo sumar ningún punto a la causa en el Circuito de Barcelona-Cataluña, pero logró mantener la posición pese a los embates de quienes intentaron ganar lugares tras salir en la parte baja de la parrilla.

Por su parte, el pentacampeón del mundo marcó una carrera perfecta y finalizar en la primera posición; su victoria se definió, prácticamente, en la primera curva, cuando el británico sorprendió con un gran rebase sobre su compañero de equipo, Valtteri Bottas, quien se tuvo que conformar con la segunda plaza.

That's the flag in Barcelona ??



Tough day out there to round off a tough weekend ??



On to the next one... ??#MakeItCount #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/l8uLeK9itb — SportPesa Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) 12 de mayo de 2019