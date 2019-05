Directora del Rébsamen se queda sin abogado

El abogado Javier Coello, quien hasta ahora fungía como el abogado de Mónica García Villegas, reveló que decidió renunciar a la defensa de la directora del Colegio Enrique Rébsamen.

El anuncio del letrado tiene lugar solo un día después de que Miss Moni fuera detenida en un restaurante de Tlalpan, Ciudad de México, y trasladada al Penal de Santa Marta Acatitla. La dueña de la escuela colapsada el 19 de septiembre de 2017 enfrenta un proceso judicial por la muerte de 19 niños y siete empleados de la escuela.

En entrevista con ForoTV, Coello insistió en que García Villegas fue quien se entregó a las autoridades de la capital del país, pese a que la procuradora Ernestina Godoy indicó el sábado que se le detuvo en un establecimiento de comida de la capital.

A pesar de renunciar a su defensa, el abogado dijo que no tiene dudas sobre la inocencia de la profesora.

“Yo sigo insistiendo en la inocencia de la profesora, yo estoy dispuesto al abogado que ellos designen, entregarle las pruebas que son muchas para que la defiendan, que Dios la bendiga, creo en su inocencia, pero yo no me presto a jugadas de ninguna especie”, añadió.

De igual manera, precisó que tenía largo tiempo sin tener ninguna clase de contacto con su cliente, debido a que la directora del Rébsamen había decidido mantenerse oculta por las órdenes de aprehensión en su contra.

“Yo no he tenido contacto con la profesora Mónica desde hace como nueve meses, ni siquiera telefónicamente, yo desde que ella se dio a la fuga, no la volví a ver más que por teléfono, todo era el contacto con su hermano y con su cuñada”, añadió.