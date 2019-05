AMLO conectaría internet a todo el país a través de la CFE

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador visitó el municipio de El Nayar localizado en la zona norte de Nayarit, uno de los territorios más marginados de la nación según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Allí el titular de Ejecutivo aseguró que su gobierno trabajará para dotar de conexión a internet esta comunidad separada por la sierra nayarita de las grandes urbes de la zona oriente del país. Por ello, las grandes empresas que prestan este tipo de servicios de telecomunicaciones no han invertido.

De esta manera, López Obrador aseguró que utilizaría la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para conectar esta comunidad y todas las demás que no tienen acceso a internet en México. Esta acción se tomará porque este servicio público tiene el mayor alcance en el país.

En una primera instancia Andrés Manuel López Obrador acudió a Nayarit para supervisar obras de infraestructura, pero estando ahí se percató de otras problemáticas como que a estas comunidades la cobertura del Censo del Bienestar no las ha alcanzado.

En este sentido, los pobladores que recibieron al mandatario mexicano le demostraron su descontento a lo que López Obrador prometió tomar cartas en el asunto a la brevedad. Incluso nombró que las responsabilidades de la Secretaría del Bienestar se harán cumplir para llegar a las zonas que no la tienen aún.

“A eso vengo, a mí no me engañan, así yo me doy cuenta de cómo están las cosas y puedo actuar inmediatamente para que sean corregidas”, continuó López Obrador en conferencia.