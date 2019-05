Sylvester Stallone recibirá un homenaje en el Festival de Cannes

En los últimos doce meses, Sylvester Stallone se despedirá de sus dos personajes más emblemáticos de la pantalla grande. Por un lado, en Creed II: Defendiendo el legado (2018) ha dado por terminada su interpretación como el boxeador Rocky Balboa.

Con respecto al veterano de la guerra de Vietnam, John Rambo, su más reciente largometraje Rambo V: Last Blood (2019) se estrenará el próximo 20 de septiembre y también representará la última interpretación de Stallone como este personaje.

Por ello, la siguiente edición del Festival de Cannes le rendirá un homenaje a Sylvester Stallone quien en este 2019 cumple casi cinco décadas de trayectoria artística. De esta manera, la gala fílmica francesa proyectará una versión restaurada de su primera cinta como Rambo, First Blood (1982), además de una proyección especial de la antes mencionada Last Blood.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Sylvester Stallone returns to Cannes!<br>On Friday May, 24th he will be in the spotlight of a special screening to unveil the first images of Rambo V - Last Blood! ???? <br>More info : <a href="https://t.co/rpA1Lv4nn8">https://t.co/rpA1Lv4nn8</a><a href="https://twitter.com/TheSlyStallone?ref_src=twsrc%5Etfw">@TheSlyStallone</a> <a href="https://twitter.com/Metropolitan_Fr?ref_src=twsrc%5Etfw">@Metropolitan_Fr</a> <a href="https://t.co/SgXp5XQurk">pic.twitter.com/SgXp5XQurk</a></p>— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) <a href="https://twitter.com/Festival_Cannes/status/1126175383978749957?ref_src=twsrc%5Etfw">8 de mayo de 2019</a></blockquote>

El homenaje de Stallone en Cannes tendrá lugar el próximo 24 de mayo. La gala enfocada en el estadounidense se dividirá en dos eventos, el primero de ellos consistirá en una producción audiovisual recopilatoria de su carrera cinematográfica y televisiva, ésta se proyectará en el Palais des Festivals donde posteriormente se presentará el adelanto de Rambo V: Last Blood.

Posteriormente, en el icónico recinto del Grand Théâtre Lumière la función especial de la película dirigida por Ted Kotcheff estrenada en 1982, First Blood, se proyectará en una versión restaurada jamás vista en resolución 4K.

Meses más tarde, el ganador del Globo de Oro Sylvester Stallone también estrenará la tercera parte de la franquicia Escape Plan, The Extractors: Escape Plan (2019), donde volverá a compartir créditos con Dave Bautista.