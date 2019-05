Pochettino amenaza con renunciar al Tottenham

Mauricio Pochettino es un entrenador excepcional que se ha ganado cada elogio; meter a su equipo en una final de Champions League y tener oportunidades reales de ganarla no es poca cosa. Sin embargo, el estratega no está del todo contento.

El director técnico aprovechó todos los focos sobre su persona para lanzar un aviso a su club, una advertencia que llevó un tono claro de amenaza. Platicó con la directiva y exigió que se haga un verdadero esfuerzo para reforzarse en el próximo mercado de fichajes.

“No estoy dispuesto a iniciar un nuevo capítulo sin un plan, sin una idea clara, sin transparencia, sin decirles qué nos queda por hacer y sin decir a nuestros hinchas qué vamos a hacer, cuál es nuestro objetivo. Sería estúpido si me quedara en estas condiciones”, sentenció.

Pochettino no pudo ser más contundente en su mensaje hacia la directiva, reafirmando que el equipo necesita tomar la chequera y armarse de forma responsable para continuar con un proyecto que apenas inicia y que ha entregado buenos resultados.

El extécnico del Espanyol no descarta tomarse un año sabático o alejarse del Tottenham por completo, pero ello dependerá del plan que estructure la directiva en el corto y mediano plazo.

“Estoy abierto a todo. Me gusta trabajar, me gusta el Tottenham, me gusta estar aquí todos los días, lo disfruto mucho. El problema es que necesito saber qué debemos conseguir o por qué debemos luchar, luego evaluaremos las herramientas de las que disponemos para conseguir eso que nos hayamos propuesto”, concluyó el invitado a la gran final de la Champions League.