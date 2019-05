'Checo' Pérez saldrá 15º en el Gran Premio de España 2019

Sergio Checo Pérez tuvo una clasificación complicada rumbo al Gran Premio de España 2019, después de quedarse en la Q2. El mexicano partirá de la 15ª posición en parrilla con la intención de hacer una carrera impecable y meterse en la zona de puntos.

El piloto de Racing Point se quedó eliminado en la misma instancia de Lando Norris, Kimi Räikkoönen, Alexander Albon y Carlos Sainz, dejando la Q3 para los toros de la Fórmula 1. Nuevamente, la clasificación va dominada por los Mercedes.

El primero en parrilla será el finlandés Valtteri Bottas, quien sigue como líder en la clasificación por el campeonato. El piloto logró su mejor vuelta en solo un minuto, 15 segundos y 406 milésimas, 634 menos que su compañero de equipo Lewis Hamilton, a quien también le lleva ventaja de un punto en la tabla general.

It's not always easy but we pushed hard!



