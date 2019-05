Se cae la demanda en contra de los creadores de 'Stranger Things'

Este año sería recordado como el que marcó el regreso de la exitosa ficción original de Netflix creada por Matt y Ross Duffer. Sin embargo, este retorno se opacó a en el primer trimestre de 2019 después de que los creadores de Stranger Things fueran demandados por supuesto plagio.

Sin embargo, tras el proceso legal encabezado por los representantes de los hermanos Duffer, la demanda en su contra ha sido retirada por el propio artífice, Charlie Kessler, quien también es un productor hollywoodense conocido por el cortometraje Montauk (2011).

Kessler argumentaba que conoció a los Duffer en Festival de Tribeca del 2014, allí supuestamente habrían intercambiado ideas para sus proyectos futuros, mismas que se materializaron en la trama de Stranger Things. Tras semanas de deliberación, el productor ha decidido quitar la demanda por ausencia de evidencia.

El medio estadounidense Variety recogió las declaraciones de Charlie Kessler, quien afirmó darse cuenta de que su producción y la serie original de Netflix no tienen nada que ver, otorgando así los créditos de la creación de Stranger Things únicamente a los Duffer.

“Después de escuchar los diferentes testimonios del experto legal que he contratado, me he dado cuenta de que mi trabajo no tiene nada que ver con la creación de Stranger Things. Documentos de 2010 y 2013 han probado que los Duffer habían creado la serie independientemente. He retirado mi demanda”, manifestó Charlie Kessler en entrevista.