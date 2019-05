¿Qué dice Gwendoline Christie sobre su momento en 'Game of Thrones'?

El final de Game of Thrones se acerca cada vez, pues con solo dos capítulos restantes, la serie estelar de HBO llegará a su inevitable desenlace dejando un vacío en millones de televidentes.

En el capítulo más reciente, The Last of the Starks, Ser Brienne of Tarth, personaje de la actriz británica Gwendoline Christie, dio un paso muy importante que pocos se imaginaban, aunque para muchos se veía venir.

La recién nombrada caballera parecía adentrarse en una relación con Jaime Lannister, sin embargo, el capítulo no terminpo tan bien como hubiera deseado la Caballera de los Siete Reinos.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Gwendoline Christie, habló sobre el momento íntimo y su posterior despedida, un momento que se venía elaborando desde la Batalla de Winterfell.

"Fue muy importante para mí ver la relación entre Jaime y Brienne expresada a través de la batalla. Están en una situación extraña donde pueden confiar y depender del otro por completo. Llevas una sólida relación a una guerra brutal y apocalíptica. ¿Eso les distancia o les fuerza a estar juntos? Tomas esa relación y la pones al nivel más alto posible, se fortalece y funciona a la perfección", cuenta Christie.

La también actriz de la trilogía secuela de Star Wars aceptó que haber pasado juntos la batalla contra los caminantes blancos les ha cambiado, tanto a ellos como a su relación, y ahora que lo están celebrando se encuentran más unidos que nunca.