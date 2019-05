Justifican fría despedida en 'Game of Thrones 8'

El capítulo más reciente de la serie estelar de HBO, Game of Thrones, ofreció una de las escenas más controvertidas de la temporada final que actualmente se transmite.

Y es que en The Last of the Starks, cuando Jon Snow (Kit Harington) se va de Winterfell para apoyar a Daenarys Targaryen (Emilia Clarke) en la batalla contra Cersei Lannister (Lena Headey), tuvo una fría despedida de su lobo huargo, Ghost.

Este momento fue uno de los más criticados en las redes sociales, puesto que Jon Snow no se acercó a despedirse de su fiel amigo, y se limitó a verlo de lejos mientras se alejaba de la escena.

En este sentido, el director David Nutter, en una reciente entrevista con The Huffington Post, ha intentado justificar la terrible despedida de Ghost explicando la razón por la que no incluyeron ni una caricia al huargo

"Como los huargos son creaciones CGI, decidimos hacerlo lo más sencillo que nos fuese posible. Y creo que es mucho más poderoso de este modo", explica Nutter.

Precisamente, las razones por las que la producción lo hizo lo más fácil posible fueron económicas debido al alto costo de poner a cuadro a Ghost.

“Mantener a Ghost a un lado, creo que funcionaba mejor... Él [Jon Snow] se marcha solo, se dirige a Fantasma y tienen este momento que pensé que era muy, muy poderoso”.

Sin embargo, Nutter reconoció que no se imaginó que esta decisión derivaría en un alud de críticas por no incluir un pequeño momento cariñoso entre el héroe y su mascota.

Los fans lo han visto como un detalle prácticamente imperdonable y pocos coinciden con el director al definirlo como "poderoso".