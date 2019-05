Seade confía en la ratificación del T-MEC en Estados Unidos

Este jueves, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade Kuri, confió en que el Congreso de Estados Unidos ratifique el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) a pesar de sus tiempos electorales.

Y es que con las elecciones de medio término programadas para finales de año, el cambio de la legislatura estadounidense podría retrasar la validación del T-MEC con México y Canadá.

En este sentido, Seade afirmó que el 95 por ciento de las pequeñas y grandes empresas, e incluso asociaciones de consumidores en Norteamérica respaldan el Tratado Comercial.

“Si no hubiera un calendario que avanza no me preocuparía, pero yo creo que va a salir, porque tiene un inmenso apoyo popular de los sectores productivos, por lo que sería casi impensable que no pasara”, dijo.