Miguel Barbosa, más allá del político, con el Burro van Rankin

El conductor Jorge van Rankin Arellano, mejor conocido como El Burro van Rankin, entrevistó al candidato al gobierno del estado de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien habló más allá del aspecto político con el comunicador.

Nacido en Zinacatepec, Puebla, el 30 de septiembre de 1959, Miguel Barbosa recordó su infancia ante preguntas del Burro van Rankin, una niñez que vivió muy feliz, a pesar de vivir en un pueblo pobre. En aquellos años, el candidato afirmó que no se necesitan de mucho para ser feliz, pues a un niño solo le bastaba la imaginación para divertirse.

Integrante de una familia de cuatro hermanos, una de ellos mujer, el ex senador de la República afirmó que se siente muy contento de todo lo que vivió en su infancia, con gratos recuerdos de sus padres, pero sobre todo, muy orgulloso de sus raíces.

“Soy muy tradicional y muy pegado a mis raíces”, puntualizó el candidato al gobierno del estado de Puebla.

En cuanto a sus raíces, Miguel Barbosa se remota a su bisabuelo, quien junto con su hermano, fue un general revolucionario que inició el movimiento armado en la región de Ajalpan y Zinacatepec.

La política, su forma de vida

Ya inmerso en la política, sus inicios en la izquierda se remontan a la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en 1994, ya bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Dos años después conoció a Andrés Manuel López Obrador, actualmente Presidente de la República, a quien admira y reafirma ser un ejemplo a seguir. Por este motivo, no dudó en apoyarlo en su candidatura más reciente y defender el proyecto de nación que promueve.

“La política es un sentimiento con el que naces, o una fuerza interna con la que naces. No es algo que se pueda dar si no se traen atribuciones para ella”.

Por sus antepasados es que Miguel Barbosa se interesó en la política, un modo de vida para el que se debe tener la preparación adecuada al ser una profesión muy especial y con decisiones de trascendencia por tomar.

Como una principal cualidad, el aspirante por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) explica que la principal característica de un político tiene que ser la organización, pues no basta con tener liderazgo y capacidades de discurso, pues es un don ser apto para organizar personas, directrices y esfuerzos para lograr un objetivo.

El proyecto Puebla

A unas semanas de conocer si la ciudadanía respalda a Miguel Barbosa para ser el próximo gobernador de Puebla, el candidato reconoce que ve un estado con una tasa de crecimiento derivada de inversiones importantes, pública y privada.

“Seré un aliado de estas inversiones (…) Puebla será vanguardia en este sentido”.

Miguel Barbosa, con 59 años de edad, sabe que la forma de gobernar ha cambiado, por lo que impulsará una administración más ligera en cuanto a su burocracia y que se base en el gobierno electrónico.

Además se dará certeza jurídica y se recuperara la seguridad pública, un problema que tiene que ser solucionado por el estado mexicano, y que en los últimos años ha rebasado el accionar de los gobiernos de los tres órdenes.

Ante la pregunta expresa del Burro van Rankin sobre por qué Barbosa Huerta quiere ser gobernador, el político reconocer que sería un honor ocupar este puesto, el más alto honor para cualquier poblano, además de que siente tener la experiencia, capacidad y la fuerza para ser un buen gobernador, que es lo que Puebla necesita hoy en día.

Sobre los problemas principales que aquejan al estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa enlista la seguridad pública, la pobreza y el combate a la corrupción, así como agrega dos más, salud y educación.

En cuanto al combate a la corrupción, Barbosa pone como ejemplo el presupuesto poblano estatal de 90 mil millones de pesos para la entidad en un año, que parece una gran cantidad pero no lo es.

Para ello, es necesario evaluar en que se gasta cada peso, pues la corrupción roba el dinero pública para el beneficio de unos pocos, con lo cual, con su erradicación, será posible realizar mejores obras, impulsar políticas públicas y promover el desarrollo de la sociedad.

“La corrupción es la desviación en el ejercicio de las funciones públicas”.

Luis Miguel Barbosa Huerta cree en los gobiernos democráticos y su renovación a través del voto y de la participación ciudadana, motivo por el que prometió impulsar la revocación del mandato, un tema que también está en la agenda nacional.

El candidato acepta que hoy más que nunca, “la gente tiene que estar opinando”, por lo que a la revocación ya nadie la para, aunque a nivel federal la estén deteniendo desde los grupos de oposición con la falsa promesa de que el presidente López Obrador busca reelegirse con esta reforma.

A poco más de tres semanas de la elección del 2 de junio, Luis Miguel Barbosa no se fía de las encuestas, que le dan ventaja de hasta 25 puntos porcentuales, las cuales asegura son una fotografía que solo fue tomada en un momento.

Sabe que se tiene que trabajar día a día, y más en un estado como Puebla, tan variado en su orografía con sierras y montañas, y valles y desiertos, y con 217 municipios que los conoce desde antes de haber sido candidato.

Finalmente, Luis Miguel Barbosa sabe que la gente no solo busca un cambio en la forma de hacer política, sino de ser político, el cual ya no debe de ser formal y acartonado, sino cálido, sensible y cercano a la gente.