Reitera Barbosa compromiso de devolver la seguridad

Ante alumnos de la Universidad Anáhuac, encabezada por el rector José Mata Temoltzin; el candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, reiteró su compromiso de devolver la seguridad pública a Puebla a partir de la recomposición de cuatro segmentos fundamentales: procuración de justicia, seguridad pública, administración de justicia y sistema penal.



Invitado por la institución de educación superior a compartir sus propuestas de campaña, mediante un diálogo con sus alumnos y directivos, el abanderado de Morena, PT y PVEM precisó que el tema de la seguridad se ha vuelto el principal reclamo, no sólo de Puebla sino de México, por tanto es un asunto prioritario para el próximo gobierno, que está seguro habrá de presidir, a fin de abatir y combatir su índice a corto y mediano plazo.



Miguel Barbosa detalló que la obligación del estado sobre los asuntos de seguridad pública se atienden en cuatro segmentos: el sistema policial, el sistema de administración de justicia, el sistema penitenciario y de procuración de justicia. “Hoy nadie mete las manos al fuego por las policías estatales y municipales pues no se tiene certeza si están vinculadas o no con la delincuencia”.



El candidato Barbosa Huerta propuso reestructurar a la policía estatal y cuerpos policíacos de los 217 municipios que integran Puebla. “A partir del 3 de junio así lo haré, con acuerdo del gobernador interino y con acuerdo de los presidentes municipales; vamos a volver a certificar a los policías, de nuevo a los que ya tienen certificación y los que no la tienen les haremos el examen correspondiente a fin de que cumplan todo tipo de condiciones para poder ser elemento de seguridad pública”, dijo.



Tras referir que es un asunto estructural de responsabilidad del estado mexicano, de los tres órdenes de gobierno; Miguel Barbosa resaltó que no se debe dejar todo la responsabilidad a los municipios, pues no les da para resolver este tema en su ámbito territorial.



“Puebla, luego de ser uno de los estados más seguros, pronto y no hace mucho, se volvió de los más violentos y mucho tiene que ver con la pobreza”, señaló Barbosa Huerta al tiempo de agregar que somos el quinto estado más pobre del país con altos índices de marginalidad.



El abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia además citó que en Puebla la procuración de justicia está por los suelos, pues no hay ministerios públicos y policías suficientes capacitados, lo que genera una enorme corrupción.



“Administración de justicia, lo mismo, sin jueces insuficientes, sin secretarios suficientes y sin instalaciones dignas para aplicar procuración y administración de justicia del sistema penal acusatorio y oral, esto es consecuencia que los fondos destinados para tal fin no fueron aplicados por los gobiernos de Mario Marín y de Rafael Moreno Valle”, concretó Barbosa Huerta.



A este respecto el candidato a la gubernatura de Morena, PT y PVEM anunció que se buscará el apoyo para sumar esfuerzos con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina para que de esta manera se implementen los mecanismos necesarios que permitan a Puebla recuperar la seguridad pública.



Finalmente ante la comunidad universitaria de la Anáhuac se comprometió a ser respetuoso de la libertad de expresión de los poblanos, misma que en el gobierno pasado estaba totalmente coartada pues nadie se atrevía ni podía hacer uso de este derecho.