Confirman la ausencia de Michael Keaton en 'Spider-Man: Lejos de casa'

El nuevo tráiler de Spider-Man: Lejos de casa (2019) ha llegado ha revolucionar las nociones que se tienen del actual Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) introduciendo el concepto de multiverso y las realidades alternas.

Para esta película, el aparente antagonista del Peter Parker, una vez más interpretado por Tom Holland, no tendrá el rol del villano principal, sino que iniciará como un aliado. Al menos eso es lo que sugiere el avance, de esta manera Jake Gyllenhaal combatirá junto al arácnido asumiendo la identidad de Quentin Beck, mejor conocido por su alter ego Mysterio.

Sin embargo, tras una ligera esperanza de ver nuevamente a Michael Keaton como Adrian Toomes, el villano del filme antecesor Spider-Man: Homecoming (2017), el director de ambos largometrajes, Jon Watts, ha confirmado que El Buitre no estará en la secuela.

En este sentido, Michael Keaton no regresará como Adrian Toomes en Spider-Man: Lejos de casa. Jon Watts también confirmó la ausencia de su hija interpretada por Laura Harrier, Liz Toomes. La explicación que ha dado el director ha sido que los personajes no han tenido cabida en la trama, aunque no descartó su aparición en el futuro.

Como último detalle, Jon Watts aseguró que el argumento de Spider-Man: Lejos de casa se desarrollará después de los eventos de Vengadores: Endgame (2019) aunque no especificó el tiempo que transcurrió entre las dos tramas.

Spider-Man: Lejos de casa tiene un estreno programado para el próximo 2 de julio. La cinta será protagonizada por los antes mencionados Tom Holland y Jake Gyllenhaal, pero también traerá de vuelta a Zendaya, Jon Favreau, Marisa Tomei, Jacob Batalon a sus respectivos papeles. Así como a Cobie Smulders y Samuel L. Jackson como Maria Hill y Nick Fury, respectivamente.