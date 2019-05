Comerciantes de la calle 5 de Mayo no cierran por ambulantes

El secretario de Gobernación del Municipio de Puebla René Sánchez Galindo, aseguró que el cierre de comercios formales en la calle 5 de mayo no obedece al ambulantaje.

Y es que en entrevista dijo que los comerciantes anunciaron el cierre de sus negocios pero por cuestiones de inseguridad y el sismo del pasado 19 de septiembre, toda vez que no se han logrado recuperar.

Lo anterior después de que cerca de 800 comerciantes anunciaron el cierre de sus negocios, ante lo cual, el funcionario municipal dijo que dialogará con ellos para evitar su cierre.

“Yo espero que no cierren los de 5 de mayo, me he sentado con ellos. Estamos en tiempo, vamos a hacer consenso y vamos a trabajar. Los llamo a la calma, estamos en tiempo, vamos a trabajar con ellos y vamos avanzando, es probable que no toda la causa sea el ambulantaje”.