'The Batman' de Matt Reeves es retrasada nuevamente

En los últimos meses, todo ha salido bien para DC Comics y Warner Bros. tras el estreno de ¡Shazam! (2019) y Aquaman (2018), además del primer tráiler de Joker (2019) con Joaquin Phoenix, el rumbo de la productora con las cintas de superhéroes parece tener un futuro prometedor.

Todo ello con sus personajes menos famosos debido a que su situación con Superman y Batman aún permanece indefinida. Con respecto al segundo, se sabe que Matt Reeves conocido por la nueva franquicia del Planeta de los Simios (2014-2017) está trabajando en una película del Hombre Murciélago.

Sin embargo, esta cinta será un trabajo casi artesanal para Matt Reeves puesto que el realizador se encargará de la dirección, escritura del guion y producción cinematográfica. Por ello, el cineasta no comenzará hasta que todos los detalles estén minuciosamente pulidos y es por este motivo que el rodaje de The Batman se ha vuelvo a retrasar.

Según el calendario de producción de Warner, las filmaciones de The Batman iniciarían este mismo año, en otoño específicamente, pero el periodista Justin Kroll quien es cercano a Reeves afirmó que esto no sucederá y que el rodaje se ha pospuesto hasta el próximo año.

Here's a small BATMAN update for you: hearing the script is still being polished up and that there's a possibility shooting begins at the top of 2020 instead of fall 2019. Which means it'll probably still be a minute before we find out who the next Caped Crusader will be — Justin Kroll (@krolljvar) 2 de mayo de 2019