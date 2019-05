Famosos y líderes mundiales que se sobrepusieron a la diabetes

Los casos de diabetes a nivel mundial aumentaron de forma considerablemente en las últimas décadas; se trata de una de las enfermedades de la sociedad moderna que aparece con mayor frecuencia en las estrategias de salubridad tanto de países desarrollados como en aquellos de mediano y bajo ingreso.

A menudo, el paciente con diabetes recibe el diagnóstico con desconsuelo o desesperanza porque no existe el suficiente conocimiento sobre la enfermedad. El cambio de hábitos para llevar un estilo de vida saludable es suficiente para entender que la diabetes no es ningún impedimento para seguir haciendo esas cosas que nos apasionan en la vida.

Actualmente, existen políticos, deportistas, cantantes y toda clase de personalidades con diabetes que han llegado a los más alto de sus respectivos campos. Gracias a los avances de la medicina y a la adopción de hábitos más sanos, confirman que este padecimiento no debe asumirse como un obstáculo irremediable y que es posible tener una buena calidad de vida.



Time Magazine

Por ejemplo, el actor Tom Hanks ha estado casi toda su carrera acompañado por esta enfermedad. Desde los 36 años, la gran estrella de Hollywood tuvo que cambiar su forma de alimentación y otros hábitos para poder seguir realizando lo que más amaba: el cine.

En el ramo de la política, Theresa May escaló hasta lo más alto y actualmente ejerce como Primera Ministra de Reino Unido; lo que muchos no saben es que esta líder mundial tiene diabetes y cumple con estricto apego las recomendaciones de los doctores, suficiente para que no tuviera que renunciar a su quehacer en el servicio público.

En este mismo rubro, el ruso Mikhail Gorbachov es otro ejemplo de cómo llevar una vida profesional con entera normalidad pese a tener diabetes; sus respectivos chequeos de rutina y tratamiento fueron suficientes para que el ganador del Premio Nobel de la Paz en 1990 se desempeñara en un ambiente político muy exigente.



FayerWayer

En el mundo del cine, algunas de las personalidades reconocidas con diabetes son el director Woody Allen y George Lucas, dos mentes que marcaron a varias generaciones. Asimismo, la actriz Halle Berry ha logrado construir una carrera destacada en la pantalla grande con todo tipo de papeles pese a ser diagnosticada con la enfermedad.

Otro caso ejemplar es el de Nick Jonas, ídolo juvenil de apenas 26 años; aunque aceptó que se requiere voluntad para hacerle frente al padecimiento, está agradecido de poder realizar sus actividades en la música y frente a la cámara.



Tomada de Time Magazine

En el mundo artístico, existen otros ejemplos como la propia Sharon Stone, quien dijo que el secreto para seguir adelante con una buena calidad de vida es alimentarse sanamente, dormir el tiempo adecuado y hacer ejercicio, en pocas palabras, ser más disciplinado para mantener el cuerpo en perfecto equilibrio. Vanessa Williams, Patti LaBelle y Drew Carey también han logrado sobrellevar de forma muy positiva la enfermedad.

Al final, todos concluyen que se trata de fuerza de voluntad y pasión por la vida.