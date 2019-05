'Ruso' Zamogilny se despide del Puebla con emotiva carta

Damián Zamogilny, mejor conocido como Ruso, anunció este jueves su salida del cuerpo técnico del Club Puebla, y lo hizo a través de una emotiva carta donde dejó claro su gran amor hacia la institución donde se consolidó dentro del futbol mexicano.

El exjugador de La Franja consideró que es el momento adecuado para hacerse a un lado, pese a la enorme nostalgia que le produce no continuar en un equipo que le dio todo y con el que vivió momentos inolvidables.

“Les comunico con profunda tristeza que he decidido no continuar el próximo torneo como parte del cuerpo técnico del Puebla. Siempre he querido lo mejor para el club y estoy convencido que en este momento es necesario dar un paso al costado”, sentenció.