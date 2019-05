QUÉPASA: Lanza huevo contra el premier australiano

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, fue víctima de un huevazo luego de que una mujer le lanzó un huevo durante un acto de campaña para las elecciones generales del próximo 18 de mayo.

En las imágenes de televisión se puede ver como la mujer arrojó un huevo al político, aunque este no logró romperse como la mujer hubiera deseado, esto durante un acto de la Asociación de Mujeres Rurales en Albury, en el sureste del país.

De acuerdo a la cadena pública SBS, la activista que fue detenida por personal de seguridad reconoció que agredió a Morrison por la política de la coalición gobernante contra los solicitantes de asilo.

The moment a protester tries to egg the PM during a Country Women’s Association luncheon at Albury-Wodonga.



Scott Morrison says his concern was for an older lady who was knocked off her feet during the incident.



Details @7NewsCanberra #7NEWS #ausvotes2019 #auspol pic.twitter.com/4tw7OcEyKk — Andrea Nicolas (@AndreaLNicolas) 7 de mayo de 2019