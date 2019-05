Quentin Tarantino estrenará 'Once Upon a Time in Hollywood' en Cannes

El pasado 18 de abril se dio a conocer la lista de filmes que competirán en la edición número 72 de Festival de Cannes, una selección interesante con participación de películas de todo el mundo de algunos de los mejores cineastas de la actualidad como Ken Loach, Terrence Malick y Pedro Almodovar.

A estos competidores se les ha sumado de último momento Quentin Tarantino y su próxima cinta Once Upon a Time in Hollywood (2019), así lo confirmó un comunicado oficial por parte de los organizadores de Cannes, del que posteriormente hicieron eco sus redes sociales.

El nombramiento de Once Upon a Time in Hollywood y Tarantino no pudo realizarse antes, al momento de dar la lista, puesto que el filme aún no se encontraba terminado. Según el director de arte del filme, Thierry Fremaux, los esfuerzos por finalizar la postproducción se habrían acelerado para tener preparada la película para su presentación en Francia.

Quentin Tarantino et Abdellatif Kechiche rejoignent la Compétition #Cannes2019!



Quentin Tarantino et Abdellatif Kechiche rejoignent la Compétition #Cannes2019! — Festival de Cannes, 2 de mayo de 2019

Cabe recordar que en la edición 47 de Cannes, Quentin Tarantino obtuvo la Palma de Oro por su largometraje de culto Pulp Fiction (1994). Posteriormente, el realizador ha vuelto a participar en el mismo certamen con sus producciones Death Proof (2007) y Bastardos sin gloria (2009).

De esta manera, Once Upon a Time in Hollywood realizará su debut en el Festival de Cannes del próximo 14 al 25 de mayo, antes de hacerlo en complejos comerciales de cine, cuyo estreno se tiene previsto para el 26 de julio.

Once Upon a Time in Hollywood tiene un reparto de estrellas entre los que se encuentran en los papeles principales Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, además de Al Pacino, Dakota Fanning, Damian Lewis, Bruce Dern, entre otros.