Investigarán a Cárdenas por copiar diseño de "Game of Thrones".

La autoridad electoral investigará si Enrique Cárdenas Sánchez, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano al gobierno de Puebla, violó la equidad de la contienda al publicar una imagen relacionada con la serie “Game of Thrones”.

Lo anterior lo acordó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien ordenó al Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) admitir la impugnación presentada por Morena.

Y es que el pasado 14 de abril, el candidato publicó en sus redes sociales un diseño, que supuestamente le hicieron sus alumnos, que hace alusión a la referida serie que en ese momento iniciaba su última temporada.

La imagen del candidato fue colocada haciendo alusión a ser un integrante más de la afamada serie que está causando euforia entre sus seguidores, por lo que en breve el INE tendrá que revisar y dictaminar si ello es motivo de una sanción.

La creatividad de los jóvenes nunca dejará de sorprenderme. Hoy me sacaron una carcajada con esta imagen de #GameOfThrones. ??



No me queda duda: si queremos que Puebla sea un gran lugar para vivir, sí o sí tenemos que escuchar a los jóvenes. ¡Ayúdanos en esta #NuevaBatalla! pic.twitter.com/AGZjpXMmjL