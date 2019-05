Retornar la paz a Puebla, primera tarea de Barbosa como gobernador

Garantizar ante todo la seguridad en el Estado, un gobierno eficiente y honesto, combate a la corrupción y reformas estructurales a la vida política, fueron parte de los compromisos del candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, ante miembros de la comunidad libanesa en Puebla.



Barbosa Huerta destacó que como gobernador su primera tarea será trabajar por retornar la paz a Puebla, “necesitamos hacer una cruzada estatal para salvar a la sociedad poblana; en seguridad pública tengo todos los análisis de cómo se asienta la delincuencia en el estado, vamos a empezar a disolver bandas criminales inmediatamente”.



El abanderado de Morena, PT y PVEM expuso que ningún mandatario pasará como buen gobernador si no resuelve los temas de seguridad pública, “podrá haber resultados en todas las áreas del servicio público, pero si hoy no resuelve los temas de seguridad pública no va a pasar como buen gobernador, así de claro lo tengo, mi compromiso es que voy a estar siempre atento a estos asuntos en materia de seguridad”.



Para ello, Barbosa Huerta señaló que a partir de que gane la gubernatura, al día siguiente, trabajará en conjunto con todos los niveles de gobierno para hacer las reformas que el Estado requiere y no perder más tiempo.



“Para mí la gran reforma va a ser junio y julio, no va a ser de años, ya se nos consumió un año con todo lo que lamentablemente ocurrió; con el apoyo del Congreso local, con el apoyo del señor gobernador, Guillermo Pacheco Pulido, serán en los meses de junio y julio cuando hagamos las reformas para que este nuevo gobierno entre con todo un nuevo sistema jurídico”, destacó el candidato Barbosa Huerta.



Ante empresarios libaneses ahí reunidos destacó que se tienen que generar oportunidades de progreso en toda la entidad poblana por lo que ofreció encabezar un gobierno eficiente, ágil y transparente.



“Hay que apoyar a todos, darles a los empresarios el impulso que requieren, a los pequeños, medianos y grandes empresarios. Yo seré su servidor, seré colaborador de ustedes pero no habrá ningún círculo de privilegios, a mí no me va a secuestrar ningún círculo de personas, los trataré con respeto a todos, a todos”, dijo Barbosa Huerta.



El abanderado de Morena fue tajante al señalar que será un mandatario que busque trascender por sus buenas acciones e informó que luego de que concluya su periodo de gobierno no buscará un siguiente cargo.



“Yo ya he decidido que no tendré el siguiente cargo público, entonces terminaré con este cargo público y me retiraré; el que piensa en un cargo siguiente empieza a buscar acomodarse dentro del poder, así les ha pasado a todos, y empiezan a deformar el ejercicio de la autoridad, yo no, yo quiero trascender y quiero transformar el poder público, yo quiero decirles que vamos a trabajar mucho para garantizar que nuestra población en Puebla tenga todo lo necesario al alcance del Estado”, reveló el candidato.



Miguel Barbosa Huerta ofreció un combate a la marginación en la que viven cientos de miles de personas con el apoyo del sector turístico.

“Puebla está alojada en una profunda pobreza, nuestro campo está abandonado completamente, somos el quinto estado más pobre a pesar de tener círculos de comodidad… en Puebla hay círculos de pobreza, de pobreza extrema y pobreza alimentaria; la ciudad de Puebla es el segundo municipio del país con más pobres, entonces hay que tener una visión de conjunto, yo impulsaré la infraestructura, la belleza de nuestra capital hay que llevarla a mayores niveles, y para eso estoy pensando en un mayor desarrollo turístico como lo han hecho otros países del mundo con buenos resultados”.