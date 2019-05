Morena denunciará ante la Fepade a Enrique Cárdenas por desvío de recursos

Una denuncia por desvío de recursos públicos ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Electorales (Fepade) presentará la Coalición Juntos Haremos Historia contra el candidato a la gubernatura Enrique Cárdenas Sánchez, contra los partidos políticos PAN, PRD y MC, así como contra el presidente municipal de Zapopan y el gobernador de Jalisco al haber quedado plenamente comprobada su intromisión en el proceso electoral de Puebla.



En conferencia de prensa, el vocero de campaña Carlos Meza Viveros dijo que existe constancia física, además de que ya fue reconocido por el propio presidente municipal de Zapopan, el hecho de que mediante la red digital de su ayuntamiento convocó e invitó a eventos en apoyo de Enrique Cárdenas. “Esto representa un desvío de recursos, una falta administrativa, misma que ya fue denunciada ante la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE”.



Calificó de cínica la forma en que, tanto el ayuntamiento de Zapopan como el gobierno estatal de Jalisco, han querido justificar este delito electoral al argumentar un error por parte de la empresa que les presta servicios de red digital.



El vocero asentó que este tipo de acciones no se dejarán pasar y para ello se hará uso de las herramientas jurídicas, a fin de denunciar los hechos violatorios a la ley en los que han incurrido. “Ya la desesperación del equipo del candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, es flagrante y verdaderamente visible, pues su candidato no tiene capacidad para levantar una campaña que nació muerta”, se trata de una intromisión ilegal en una campaña electoral.



Carlos Meza Viveros precisó que se han hecho varios llamados al candidato del PAN a la civilidad política y se aleje de las campañas negras, los cuales no han servido de nada. Reiteró que por parte del candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia se mantendrá el llamado a la reconciliación y a la democracia en este proceso electoral.