QUÉPASA: Vicente Fernández rechazó trasplante por miedo a que el donador fuera homosexual

Vicente Fernández desató una ola de indignación en las redes sociales después de conceder una entrevista para el programa De primera mano, donde aseguró que rechazó hacerse un trasplante de hígado por temor a que el órgano perteneciera a un homosexual.

En la charla, el Charro de Huentitlán relató cómo fue el momento en el que se enteró que padecía cáncer, así como la decisión que tomó de rechazar el órgano de un donante porque no sabía si tenía alguna enfermedad o si era gay.

“Me querían poner el hígado de otro cabrón y les dije: Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto”, señaló.

El ídolo de la música ranchera reiteró que decidió abandonar el hospital y no hacerse ningún trasplante pese a que ya contaba con donador, en una serie de declaraciones polémicas que solo le valieron muestras de rechazo y reclamos por parte de los internautas.

“No me querían dejar salir, me dijeron: Es que ya encontramos su hígado compatible, ya viene el oncólogo. Me vestí y me iba a salir cuando me dicen: Por favor, Don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital. Me subí a la silla y llegando a la camioneta me fui”, agregó.

Finalmente, Chente Fernández sí se sometió a una cirugía tiempo después en Chile, donde le practicaron una operación con ayuda de un robot.

A través de las redes sociales, fueron varios los usuarios que lanzaron comentarios contra el cantante, incluso fans que dijeron sentirse decepcionados de la forma de pensar del artista y sus declaraciones discriminatorias.

Vi Vicente Fernández en los TTs y me asusté porque me imaginé que se había muerto o algo y me preocupé porque pos nuestro Chente. Después de ver que era porque rechazó un hígado por temor a que viniera de un gay, como que ya no siento que sea nuestro Chente, ni mi Chente. — Joel (@Jovies007) 8 de mayo de 2019

Vicente Fernández ya empezó a decir pendejadas, háblenle al veterinario, el ya sabe lo qué hay que hacer — Omar Martínez (@shoker22) 8 de mayo de 2019

Hígado se niega a ser trasplantado por temor a que el alcoholismo de Vicente Fernández también lo destruya. — ??Sagui (@unacartaroja) 8 de mayo de 2019

Ya vemos que María feliz tenía razón en despreciar a Vicente Fernández. Viejo ignorante. — Apocalipsis, por favor. (@KevinCuevas) 8 de mayo de 2019