Stephen King, fascinado con 'It: Capítulo 2'

Cada vez falta menos para disfrutar de It: Capítulo 2, la continuación de la tenebrosa historia del payaso asesino. Entre las opiniones que más importan se encuentra la del autor de la obra, el escritor Stephen King, quien es considerado una gran eminencia de la literatura de terror.

Poco antes de la liberación un nuevo avance de It: Capítulo 2, el literato se mostró más que satisfecho por los resultados logrados en la película que tiene como fecha de estreno el próximo 6 de septiembre de 2019.

Stephen King utilizó sus redes sociales para mostrar su respaldo al filme, lo que solo ha incrementado las expectativas del público. La primera entrega dejó encantados a muchos y ansiosos de conocer el futuro de los integrantes del Club de los Perdedores.

Looking forward to IT CHAPTER 2? You should be. I've seen it, and it's terrific. The trailer is coming Thursday, at noon. You'll float. — Stephen King (@StephenKing) 7 de mayo de 2019