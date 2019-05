¡Desesperante! Se vuelven a retrasar las secuelas de 'Avatar'

Avatar está jugando con la lealtad y la paciencia de los fans; si bien la primera entrega dejó muy buenas sensaciones, el público está terriblemente molesto por los constantes retrasos de las secuelas. De nueva cuenta, la continuación de la historia sufre un cambio en el calendario de estrenos.

Avatar 2, la cual estaba prevista para llegar a las pantallas de cine el 18 de diciembre de 2020, ahora debutará hasta el 17 de diciembre de 2021. ¡Un año después de lo anunciado! Esto se torna aún peor porque Avatar 3 será lanzada hasta el 22 de diciembre de 2023, mientras que Avatar 4 haría lo propio el 29 de diciembre de 2025.

James Cameron marcó un hito en la historia del cine por el excelente manejo de la tecnología 3D y la captura de movimiento, además de presentar una historia que cautivó al presentar un conflicto entre marines y los llamados Na’vis.

Por el momento, las únicas entregas seguras son Avatar 2 y Avatar 3, pues los realizadores evaluarán su desempeño en taquilla para saber si dan luz verde a la realización de Avatar 4 y Avatar 5. No podemos olvidar que la primera cinta logró posicionarse como la más taquillera de toda la historia, un trono que podría perder en las próximas semanas a manos de Avengers: Endgame.

Las secuelas de Avatar no son las únicas producciones que sufrieron retrasos en el calendario, Disney y Fox confirmaron que The New Mutants no se estrenará el próximo 2 de agosto, sino que llegará a a los cines hasta el 3 de abril de 2020.

Entre los anuncios que alegraron a los fans de la ciencia ficción, se encuentra el lanzamiento de una nueva trilogía de Star Wars. La primera se estrenaría el 16 de diciembre de 2022, mientras que la segunda llegaría el 12 de diciembre de 2022 y la tercera el 18 de diciembre de 2026.