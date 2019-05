Ofenden a Messi en el aeropuerto tras humillación del Barcelona

Son días complicados para los futbolistas, afición y directiva del Barcelona. Cuando parecía que el equipo se encaminaba a la conquista de otra Champions League, el conjunto culé entregó otra noche como la de Roma y se marchó eliminado de Anfield. 0-4 en la frente y jornadas de pesadilla que hacen sentir que la temporada ha servido para muy poco.

Nuevamente, las críticas se volcaron contra el símbolo del equipo y capitán, Lionel Messi, el delantero argentino que fue acusado de no haber aparecido en la vuelta. Así se lo hicieron saber varios aficionados que se toparon con el crack sudamericano en el Aeropuerto de Liverpool.

El grupo de hinchas estaba destrozado, no menos que los futbolistas; por lo que no dudaron en levantar la voz contra el 10. Al escuchar los insultos, Messi no aguantó más y dejó ver su frustración, esa que traiciona a los ídolos que no están acostumbrados a la derrota.

HINCHAS DEL BARCELONA CRUZARON A MESSI EN EL AEROPUERTO DE LIVERPOOL



Le recriminaron a la Pulga la derrota y, según Mundo Deportivo, el argentino no se quedó callado: fue a encararlos y terminó interviniendo el dirigente del Barça Pepe Costa para que la cosa no pase a mayores. pic.twitter.com/CZpvmmK8N0 — TyC Sports (@TyCSports) 8 de mayo de 2019

De acuerdo con Mundo Deportivo, Messi se volteó hacia uno de los aficionados que los ofendió y le preguntó qué cuál era el problema, visiblemente molesto por los gritos ofensivos. El director de la Oficina del Jugador del Barcelona, Pepe Costa, intervino y encaminó a Lio para que siguiera su camino. La situación pudo haberse tornado polémica y derivado en un escándalo.

Aunque los detractores de Messi ataviados con la playera del Barcelona siguieron lanzando ofensas, también hubo un grupo que salió en defensa del argentino. Incluso, le brindaron aplausos cuando coincidieron con el jugador en los puntos de revisión.

Messi atravesó por esta incómoda situación en solitario porque el retraso que sufrió debido a las pruebas antidoping. Fue ahí donde se encontró con los hinchas enardecidos, quienes al final tuvieron que calmarse por propias advertencias de la seguridad del Aeropuerto de Liverpool.