América no puede confiarse ante Cruz Azul: 'Piojo' Herrera

Miguel Herrera y sus pupilos vencieron con facilidad a Cruz Azul en la final del Apertura 2018, una llave que fue muy transitable para el América y que le valió una estrella más en su escudo. Las cosas son diferentes para el Clausura 2019, advierte el Piojo, quien aseguró que nadie puede confiarse o minimizar al gran rival que tienen delante.

En declaraciones recogidas por Marca, aseguró que dentro del equipo nadie tiene exceso de confianza; advirtió que enfrentarán los dos encuentros con total compromiso y a sabiendas de que chocarán con un club con hambre de gloria.

“No podemos caer en un exceso de confianza porque este es otro partido, este no se ha ganado, se ganaron los anteriores. No pensamos que vamos a enfrentar a un equipo fácil, va a ser un rival difícil”, sentenció.

Piojo Herrera dijo que el América asume su papel como favorito, una condición que se han ganado debido a la historia. Herrera aclaró que esto es diferente a minimizar al rival, recordando que los registros no juegan y cada encuentro es un capítulo completamente nuevo.

“…tampoco puedo decir que porque la historia o porque todos los partidos pasados no nos han ganado, va a ser la realidad del partido. El partido hay que trabajarlo, hay que jugarlo, la historia de cada partido es diferente, trabajaremos para que así sea”, añadió.

Herrera concluyó diciendo que para América haber clasificado a la Liguilla no es un logro, sino un requisito cumplido. Precisó que no pueden estar conformes porque no lograron siquiera rebasar los 30 puntos en la temporada regular.