Ramaphosa va por la reelección presidencial en Sudáfrica

Millones de sudafricanos eligen este miércoles a su nuevo presidente, teniendo como gran favorito para ganar los comicios al actual mandatario, Cyril Ramaphosa. El funcionario busca la reelección con las mismas promesas lanzada por el icónico Nelson Mandela, símbolo de la nación africana.

Ramaphosa espera que el Congreso Nacional Africano (CNA) logre la representación necesaria para que pueda gobernar sin la necesidad de sentarse a negociar alianzas.

De acuerdo con la expresa en Historia de Asia y África, esta organización política se presenta ante la población como un movimiento con posiciones muy disímiles, pero que sigue registrando un apoyo mayoritario porque suele reivindicar su papel como la principal fuerza para erradicar el apartheid por completo.

Este 8 de mayo, la gente sufraga para la constitución del Parlamento de Sudáfrica; la organización más votada y con mayoría elegirá al nuevo presidente. En la fotografía actual, Ramaphosa tiene lo necesario para alzarse con la victoria en esta jornada electoral.

#SAElections2019 Today has been declared public holiday. Let us a go and exercise our hard won democratic right to vote. Voting stations open at 7h00 and close at 21h00. pic.twitter.com/BEtrkXbLnu — Cyril Ramaphosa ???? (@CyrilRamaphosa) 8 de mayo de 2019