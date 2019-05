Tráiler de 'Star Wars: The Rise of Skywalker' utilizó material reciclado

En el primer momento en que los asistentes de la pasada Star Wars Celebration en Chicago fueron los espectadores del tráiler del esperado Episodio IX, muchos dudaron que la risa macabra aparecida en los segundos finales del avance fuera del mayor villano de la saga, el Emperador.

Tan solo unos segundos después, el actor que personifica a este personaje, Ian McDiarmid, sorprendió a la audiencia del McCormick Place para realizar la aparición más inesperada de esta nueva trilogía de películas.

Después de este incidente, ningún seguidor de Star Wars dudó del retorno del Emperador Palpatine a la franquicia. Sin embargo, el propio Ian McDiarmid acaba de revelar un especto curioso sobre su participación en el adelanto y es que, según el actor, la risa que suena en el tráiler pertenece a una grabación del pasado.

“Esa risa en particular no se grabó con fines especiales. La encontrarían en cualquier parte, probablemente en alguna de las películas antiguas o en un archivo digital, quizás en el iPhone de George Lucas. No lo sé”, mencionó Ian McDiarmid en entrevista.

Así lo confirmó McDiarmid durante una entrevista para el medio CinemaBlend donde confirmó que la risa del tráiler no es nueva, sino que es una grabación antigua.

Es decir, el momento que estremeció a todos los fanáticos cuando presenciaron el primer tráiler de Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) no fue grabada para la película, sino que es un metraje del pasado para alguna producción anterior o pertenece a un material jamás utilizado.

De cualquier forma, un tráiler más de Star Wars: The Rise of Skywalker llegará antes de su estreno el próximo 20 de diciembre.