'Roma' de Alfonso Cuarón apenas se estrenará en China

Aunque la cinta ganadora del Premio Oscar a Mejor Película Extranjera, Roma (2018), ya se encuentra disponible a través de Netflix en la mayoría de los territorios alrededor del mundo, aún faltaba por presentarse en uno de los mercados más grandes e importantes de la actualidad, China.

Sin embargo, tras poco menos de medio año de su debut comercial en cines comerciales, el filme autobiográfico de Alfonso Cuarón al fin debutará en territorio chino. En este sentido, más de 3 mil 800 complejos cinematográficos de esta nación estarán proyectando Roma en sus salas.

La fecha elegida por los cines de China para estrenar Roma es el próximo viernes 10 de mayo. De esta manera, el país más poblado del mundo se añadirá a la lista de más de 40 territorios que han recibido la película de Alfonso Cuarón en complejos cinematográficos comerciales.

Se desconoce si alguna plataforma de streaming china tendrá a su disposición Roma, ya que Netflix no tiene presencia en aquella nación debido a las políticas de consumo de producciones extranjeras.

Sin embargo, esta alternativa es poco probable puesto que algunas de las ficciones más populares del gigante del streaming como Orange Is the New Black (2013-2018), House of Cards (2013-2018), Stranger Things (2016-2019) o Narcos (2015-2017), aún no han debutado en China.

De esta manera es poco probable que Roma se pueda consumir de una manera diferente a su proyección en complejos cinematográficos tradicionales. Asimismo, se desconoce el tiempo en que estará disponible en los cines de China.

Aunque Alfonso Cuarón y Roma tuvieron una temporada de premiación insuperable, aún les quedan algunas ceremonias en las que presentan diversas nominaciones tales como los Premios Ariel y los Premios Platino. En ambos certámenes se encuentran como la producción con más nombramientos.