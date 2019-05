'The Hateful Eight' es editada por Quentin Tarantino como miniserie

Si los 168 minutos de la versión comercial de The Hateful Eight (Los Odiosos Ocho) estrenada en complejos cinematográficos a finales de 2015 no les bastaron a los fanáticos de Quentin Tarantino, el director originario de Tennessee presentó, meses más tarde, un corte extendido de 187 minutos.

Sn embargo, este material no fue el único descartado por Tarantino ya que para este año aún tenía material inédito de The Hateful Eight que estaba dispuesto a presentar en una nueva versión del largometraje, exactamente, 63 minutos adicionales.

Estas secuencias adicionales extendían demasiado largometraje, por lo tanto, el realizador se reunió con su editor de cabecera Fred Raskin para convertir la película en una miniserie que ha ya sido estrenada por medio de Netflix en territorio estadounidense.

Esta ficción limitada consta de cuatro episodios que, según el propio Tarantino no invalidan el filme estrenado en 2015, sino al contrario, lo complementan y añaden tramas a algunas situaciones y personajes.

“Fred Raskin y yo nos juntamos para editar la película en varios segmentos de 50 minutos para cada episodio. Lo logramos fácilmente. No reeditamos todo desde el principio, pero casi lo hacemos. Ahora funciona diferente, porque algunas secuencias se parecen comparándolas con el filme, pero tiene un sentimiento distinto. Me gusta mucho el resultado”, dijo Tarantino a /Film.

Para aquellos seguidores de Quentin Tarantino que no han vuelto a consumir The Hateful Eight desde su estreno en cines, es una oportunidad excelente para volver a verla. El público que no ha visto la cinta no es común que suceda Hollywood una alternativa como esta.

De cualquier manera, el gran reparto del filme conformado por Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern, entre otros, espera el relanzamiento de The Hateful Eight en los demás territorios fuera de Estados Unidos.