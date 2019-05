No me reuniré con Mike Pompeo: Marcelo Ebrard El canciller Marcelo Ebrard estará en la 49a Conferencia sobre las Américas que organiza el Council of Americas en Washington, Estados Unidos.

Foto: @m_ebrard El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, estará en la 49a Conferencia sobre las Américas que organiza el Council of Américas en Washington, Estados Unidos. Este año, la Conferencia de las Américas se denomina “Disrupción y Transformación en las Américas”, y a la cual asisten funcionarios y líderes del hemisferio occidental a invitación de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de haber confirmado su asistencia, el canciller mexicano descartó reunirse con su homólogo norteamericano Mike Pompeo. “No voy a eso (reunión con Pompeo). Me invitaron, ellos tienen una reunión anual y yo creí que era importante asistir, así que voy a eso y me regreso”, comentó en entrevista. Por su parte, esta Conferencia sobre las Américas se realizará en la sede del Departamento de Estado y además de Pompeo, también acudirá el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, así como líderes de toda la región. Además del VP de EU y el canciller mexicano, asisten Nayib Bukele, presidente electo de El Salvador; Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia; Jim Carr, ministro de Diversificación del Comercio Internacional de Canadá; el senador Marco Rubio y Tao Zhang, director General Adjunto del Fondo Monetario Internacional.