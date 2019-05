Nuevas imágenes de la serie de 'Watchmen' desarrollada por HBO

Desde que Alan Moore y Dave Gibbons publicaron su novela gráfica maestra Watchmen (1986-1987), la industria calificó esta obra como inadaptable a cualquier otro formato que no sea el impreso.

Un intento por llevar Watchmen a la pantalla grande se hizo en 2009 con Zack Snyder detrás de las cámaras. La recepción fue dividida por parte de la crítica especializada, pero con un sesgo hacia las calificaciones positivas. En recaudación logró amasar más de 182 millones de dólares contra una producción de 130.

Sin embargo, una de las mejores productoras de la actualidad, HBO, ha conseguido los derechos de la franquicia para realizar una adaptación televisiva. El proyecto no adaptará directamente el cómic Alan Moore puesto que desarrollará una historia diferente localizada en el mismo universo.

A finales de año pasado, HBO ha estado proporcionando adelantos de su serie de Watchmen a través de su perfil oficial de Instagram en donde ha publicado breves fragmentos de videos a manera de avance teaser.

Hace un par de días, HBO compartió los teasers más interesantes de su versión televisiva de Watchmen hasta el momento. El Instagram oficial de la serie subió tres videos que muestran una iconografía bastante reconocible por parte de los conocedores de su contraparte impresa.

El primero de ellos hace alusión a la historia dentro de la historia creada por Alan Moore, Tales of the Black Freighter (Relatos del Navío Negro). El gráfico muestra a la bandera pirata del emblemático barco, el cual, anticipa que será parte esencial de su trama. Un elemento ausente en la versión comercial de Snyder, mas no de la versión extendida.

El segundo es quizá el más icónico de todos, debido a que es una referencia al poderoso alter ego de Jon Osterman, el Doctor Manhattan. Con la frase que lo acompaña "Estírate y toca Marte", el equipo de desarrollo comandado por Damon Lindelof ha tocado las fibras más sensibles de los seguidores de este universo.

Por último, el tercer adelanto es la bandera alternativa de los Estados Unidos perteneciente a la realidad alterna que tiene lugar en los cómics en donde Vietnam forma parte del conglomerado de territorios norteamericanos.

Sin duda, el trabajo que Damon Lindelof está demostrando con sus avances teaser no es sinónimo de la adaptación definitiva de Watchmen, sí lo es en la cantidad de referencias a la obra de Moore, considerada como una de las mejores de la historia.