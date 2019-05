Barcelona desea pronta recuperación a Mohamed Salah

Este martes se juega la vuelta de la UEFA Champions League entre el Liverpool y el FC Barcelona, con una gran ventaja para los catalanes que los ingleses deberán revertir desde los primeros minutos.

Sin embargo, la odisea se prevé difícil para el Liverpool luego de que se confirmó que el egipcio Mohamed Salah no podrá jugar el partido de Vuelta de las Semifinales de la Champions League.

En este sentido, el Barcelona tuvo un gesto de ‘Fair Play’ a través de sus redes sociales, deseando una pronta recuperación para el goleador de la Premier League.

Y es que este fin de semana en el juego contra el Newcastle United, el egipcio tuvo un fuerte choque con el guardameta rival, Dubravka, con lo que tuvo que abandonar el partido en camilla.

Ante ello, el conjunto blaugrana lamentó la ausencia de Salah en una cita de tal envergadura, como una Semifinal de Liga de Campeones.

Games like these are for world-class players.

Get well soon! — FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 de mayo de 2019