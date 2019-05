Mexicana Mónica Ocampo, autora del mejor gol de la historia

La mexicana Mónica Ocampo puede estar muy orgullosa y feliz porque acaba de convertirse en leyenda; una de sus anotaciones fue reconocida como el mejor gol en toda la historia de la Copa del Mundo Femenil. ¡Puro orgullo nacional!

La FIFA se puso manos a la obra para elegir el mejor gol del torneo durante todos sus años de existencia, una tarea ardua que la llevó a evaluar cada anotación sobresaliente y que tenía argumentos para competir por el trono. Al final, todos quedaron sorprendidos por el gol de nuestra compatriota Mónica Ocampo.

El tanto no es de reciente manufactura, sino que ocurrió en la Copa del Mundo Femenil 2011. Por si fuera poco, se encargó de marcarlo contra una de las potencias del certamen, el conjunto británico, que se encontraba al frente del marcador. En una clara muestra de coraje, Ocampo sacó tremendo disparo que se coló en el ángulo.

Thanks to a BIG backing from fans in Mexico ????, we can reveal the winner of the #GreatestGoal in #FIFAWWC history, voted by you the fans, is..... @OcampoMonica11. ?????? pic.twitter.com/9mdwjQbwVX — FIFA Women's World Cup ???? (@FIFAWWC) 7 de mayo de 2019