Alfonso Romo niega haber presentado su renuncia a AMLO

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, decidió salir a acallar los rumores sobre su presunta salida del Gobierno Federal; rechazó tajantemente que haya puesto su renuncia sobre la mesa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario respondió así a las especulaciones que estallaron después de la publicación de una columna periodística, donde se daba por hecho que estaba a disgusto en la administración federal y deseaba abandonar su cargo.

“Ni siquiera se me ha ocurrido, tenemos una relación muy constructiva, me ha dado cada día más responsabilidades. Es totalmente falso, me sacó de onda, porque yo estoy muy contento ayudando a pesar de los retos que tiene el país”, sentenció.