¿Se acabó la Iniciativa Mérida? AMLO pide a Estados Unidos reorientar recursos

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reveló que su gobierno está a favor de reorientar los recursos que Estados Unidos destina a la Iniciativa Mérida a otras áreas que incidan directamente al desarrollo de oportunidades para Centroamérica.

En conferencia matutina, el tabasqueño se pronunció sobre el tratado internacional de seguridad para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, el cual fue avalado por el Congreso de Estados Unidos y activado por el gobierno de George Bush en 2008.

De acuerdo con Obrador, la Iniciativa Mérida no ha funcionado como parte de la estrategia de limitar el brazo largo del crimen organizado, por lo que consideró que el dinero podría ofrecer mejores resultados si se invirtiera en otras causas de mayor impacto social.

“Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo porque eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo. No queremos la llamada Iniciativa Mérida, la propuesta que estamos haciendo es la del Plan de Desarrollo para el sureste y los países centroamericanos”, declaró ante los medios.