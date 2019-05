'The Mandalorian' es un logro fenomenal: Werner Herzog

Star Wars: The Rise of Skywalker está en camino, pero nadie pierde de vista el próximo estreno de The Mandalorian, una serie que promete demasiado. Finalmente, el legendario actor alemán Werner Herzog decidió revelar algunos detalles sobre la producción.

En declaraciones para AP Entertainment, el reconocido histrión habló sobre cómo llegó a involucrarse en esta serie, la cual girará en torno a un cazafortunas que deambula por los bordes de la galaxia, a fin de eludir las restricciones impuestas por la Nueva República.

“Fui invitado por Jon Favreau, quien comenzó toda esta serie, para actuar. Leí los guiones y tuve la sensación, aunque sé muy poco sobre Star Wars, tuve la sensación de que sí, podía hacerlo. Es un personaje en el que no puedes confiar. Y dije que sí, que puedo hacer esto”, declaró.

Herzog se mostró fascinado por la calidad técnica de The Mandalorian, debido a que se recurre de forma sistemática a la recreación por computadora por tratarse de una serie de ciencia ficción en el espacio exterior.

“Pantalla verde, pantalla verde en todas partes, en la cámara, control de movimiento andando por ahí. De repente, tienes una vista fenomenal enfrente. Como actor, puedes ver el planeta entero en el que estás parado. Ves el paisaje, ves la formación. La cámara podría incluso ser manipulada a mano y aun así moverse entre nosotros, ver el mismo paisaje, no es pantalla verde ni artificialidad. Devuelve a la creación de películas a donde debería estar. Es fenomenal, un logro fenomenal”, concluyó.



El actor germano está maravillado con el uso magistral de estas tecnologías de video y edición para crear ambientes sorprendentes, por lo que se espera que The Mandalorian de cátedra en este apartado para las demás series de ciencia ficción.

Además del nombre de Herzog, el elenco está conformado por Pedro Pascal, Gina Carano, Car Weathers, Giancarlo Esposito y Taika Waititi.

El gran estreno de The Mandalorian tendrá lugar el próximo 12 de noviembre y lo hará a través de la plataforma Disney+, el servicio que miles de personas están esperando y que prevé competir contra el todopoderoso Netflix.